Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

ABD Başkanı Trump’ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'ye getirildi.

Maduro'yu taşıyan uçak, New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi.

MADURO VE EŞİ ABD'DE YARGILANACAK

Maduro'nun New York'ta eşi ile Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor.

Trump "Maduro ile eşinin yargılanması için New York ile Miami arasında bir karar verilecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

