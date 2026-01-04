Maduro'nun yerine gelen isim belli oldu!

Venezuela'nın Yüksek Adalet Mahkemesi'nin, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdiği bildirildi.

Venezuela basını, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamayı duyurdu.

GEÇİCİ SÜREYLE DEVRALDI

Açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

'MADURO' DETAYI

Açıklamada ayrıca Nicolas Maduro'nun ‘iradesi dışında oluşan yokluğu’ nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği belirtildi.