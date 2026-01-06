Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi. tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu gözler önüne serildi. Aynı zamanda tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtilirken, Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.