Maduro'nun kaçırılmasında DEA detayı! Ajanların üzerindeki yazı dikkat çekti
ABD Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoydu. Trump bu operasyonun Delta Force isimli özel bir askeri birim tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Ancak Trump'ın Maduro'nun fotoğrafını paylaştığı görseldeki ajanların üzerindeki 'DEA' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Peki bu DEA yazısının anlamı ne? Ve bu birim ne iş yapar? İşte detaylar...
ABD'nin Venezuela'ya yönelik düzenlediği operasyon dünyanın gündemine oturdu. Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyuldu. Trump Delta Force isimli askeri birliğin düzenlediği operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Cilia Flores'in oturdukları ikamette uyudukları sırada ele geçirildiğini bildirdi
Dünya gündemi an itibariyle ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonu konuşuyor. Trump, bu saldırıyı ve ele geçirilen devlet başkanını Delta Force isimli elit sınıf bir askeri birimin yaptığını açıkladı.
Delta Force nedir, ne iş yapar?
ABD ordusunun en gizli ve en seçkin birliklerinden biri olduğu belirtilen Delta Force, 1977 yılında kuruldu. Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşlanan bu birlik resmi adı olan 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi-Delta olarak biliniyor. Delta-Force ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu özel birlik aynı zamanda üst düzey bir gizliliğe sahipken, farklı adlarla da anılıyor. Bu üst düzey askeri birliğin uzmanlık alanı terörle mücadele, rehine kurtarma, üst düzey hedeflerin yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve gizli keşif faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda üst düzey devlet yetkililerin yakın korumasında ve harp alanlarında da görev yapabiliyor.
Maduro'yu yakalayan ajanların üzerinde dikkat çeken yazı!
Trump kaçırılan Maduro'nun fotoğrafını paylaşırken, fotoğraf'ta Nicolas Maduro'yu kaçıran ajanların üzerindeki DEA yazısı dikkatlerden kaçmadı.