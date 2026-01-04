Maduro'nun kaçırılmasında DEA detayı! Ajanların üzerindeki yazı dikkat çekti

Delta Force nedir, ne iş yapar?

ABD ordusunun en gizli ve en seçkin birliklerinden biri olduğu belirtilen Delta Force, 1977 yılında kuruldu. Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşlanan bu birlik resmi adı olan 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi-Delta olarak biliniyor. Delta-Force ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu özel birlik aynı zamanda üst düzey bir gizliliğe sahipken, farklı adlarla da anılıyor. Bu üst düzey askeri birliğin uzmanlık alanı terörle mücadele, rehine kurtarma, üst düzey hedeflerin yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve gizli keşif faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda üst düzey devlet yetkililerin yakın korumasında ve harp alanlarında da görev yapabiliyor.