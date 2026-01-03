Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den son dakika Venezuela kararı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bir yetkili, Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından sınır dışı uçuşlarının askıya tamamen alındığını bildirdi.

Abone ol

ABD ile Venezuela arasındaki gergin ilişkiler, düzensiz göçmenlerin iadesi amacıyla gerçekleştirilen sınır dışı uçuşlarını uzun süredir olumsuz etkiliyor.

ABD, SINIR DIŞI UÇUŞLARI TAMAMEN DURDURDU

İki ülke arasındaki diplomatik krizlere rağmen yakın zamana kadar devam eden bu uçuşlar, Maduro'nun gözaltına alınmasıyla birlikte tamamen durduruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sınır dışı operasyonlarının durdurulması kararı, bölgedeki askeri ve siyasi hareketliliğin zirve yaptığı bir döneme denk geldi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek üzere iletişime geçilen ABD İç Güvenlik Bakanlığı, henüz resmi bir açıklama yapmadı.