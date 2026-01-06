BIST 12.024
Maduro operasyonunu destekleyen Miço'ya soğuk duş: 'O halde Türkiye de bu hakka sahip'

Miçotakis'in, ABD'nin Maduro operasyonunu desteklerken söylediği sözleri tepki çekti. Britanya İşçi Partisi lideri Galloway ise, "O halde Türkiye 'Kıbrıs' meselesini kapsamlı şekilde ele alma hakkına sahiptir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılma operasyonuna destek verdi; "Maduro rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir" dedi.

Eski Başbakan Antonis Samaras, "Miçotakis, uluslararası hukuk ilkelerinin seçici olmadığını, keyfi veya gecikmeli olarak uygulanmadığını bilmeli ve buna saygı duymalıdır" diyerek tepki gösterdi.

Samaras, Kıbrıs, Ege adaları ve Trakya'daki hassasiyetlerin bu ilkeye saygıyı zorunlu kıldığını vurguladı.

HUKUK DEĞİL ORMAN KANUNU

Ana muhalefet partisi PASOK, "Modern bir Avrupa demokrasisinin başbakanı, orman kanunlarının geçerli olmasını tercih ediyor ve uluslararası meşruiyet görüşünü terk ediyor" derken; SYRIZA da açıklamaları tehlikeli bulup uluslararası hukukun her koşulda geçerli olması gerektiğini vurguladı.

'TÜRKİYE ARTIK KIBRIS'I ELE ALABİLİR'

Miçotakis'e en ilginç tepkilerden biri Britanya İşçi Partisi lideri George Galloway'den geldi.

Galloway sosyal medya hesabından Miçotakis'in açıklamasını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye artık 'Kıbrıs' meselesini kapsamlı şekilde ele alma hakkına sahiptir o halde."

