Maduro Nev York'ta! Uçaktan indiği anlar dikkat çekti, işte ilk sözleri

ABD, Venezuela'ya askeri operasyon düzenledi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Venezuela lideri Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkartıldı. Maduro ve eşinin sürüklenerek çıkarıldığı belirtilirken Trump, Maduro'nun ilk fotoğrafını paylaştı. Maduro'yu taşıyan uçak, TSİ ile 00:50 sularında New York'a iniş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Caracas'a cumartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında askeri operasyon düzenleyen ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoydu.

Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Trump, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri uçakla New York'a getirilen Maduro'yu FBI ekipleri teslim aldı.

MADURO'NUN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

ABD tarafından alıkonularak New York'a götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçaktan indiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DAE) karargahına götürülürken "İyi geceler. Mutlu yıllar." diye seslenen Maduro'nun rahat tavırları dikkat çekti.

BM ACİL GÜNDEMLE TOPLANDI

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları sonrası Kolombiya, daimi üyeler Rusya ve Çin’in desteğiyle BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi’nin konuyu ele almak üzere pazartesi günü acil gündemle toplanacağı bildirildi. Katılımcıların henüz kesinleşmediği aktarılırken, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in toplantıya katılmasının beklendiği ifade edildi.

SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Venezulela, gece saatlerinde gerçekleştirilen ve 7 noktaya yapılan ABD saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



MADURO'NUN YERİNE YARDIMCISI GEÇTİ

Nicolas Maduro’nun Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı oldu. Rodriguez, Caracas'ta düzenlenen bir yemin töreninin ardından göreve resmen başladı. Rodriguez ilk açıklamasında, "Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak. Her türlü zorluğa hazırız ve Venezuela'yı tüm gücümüzle savunacağız. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz. Bu ülkenin tek bir başkanı var, o da Nicolas Maduro’dur." ifadelerini kullandı.



MADURO NEW YORK'A GETİRİLDİ

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi. FBI ekipleri tarafından teslim alınan Maduro'nun ellerinin kelepçelendiği, ayaklarının da zincirle bağlandığı görüldü.



MADURO'DAN İLK FOTOĞRAF

ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk görüntü geldi. Trump, ABD savaş gemisindeki Maduro'nun fotoğrafını yayınlarken, Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.