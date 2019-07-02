Madımak olayında hayatını kaybedenler 26. yılında anıldı
26 yıl önce Madımak olaylarında hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve ozan ile birlikte 37 kişi için anma etkinliği düzenlendi.
Madımak olaylarında hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri için Sivas’tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesi'nde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında 26 yıl önce yaşanan olayları kınayan pankart ve dövizler ile ölenlerin fotoğrafları taşındı.
Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınarak, polis helikopteri ve insansız hava araçları havadan kontrollerini sürdürdü. Anma etkinliklerine başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere 12 milletvekili katıldı. Bilim ve Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, semah gösterisini izledi.
Olaylarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bina önüne çiçek bırakarak, basın açıklaması yapıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan da il protokolü ve Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ile birlikte olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan binayı ziyaret ederek, olaylarda hayatlarını kaybedenler anısına oluşturulan köşeye çiçek bıraktı.