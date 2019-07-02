Madımak olayında hayatını kaybedenler 26. yılında anıldı

Madımak olaylarında hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri için Sivas’tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesi'nde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında 26 yıl önce yaşanan olayları kınayan pankart ve dövizler ile ölenlerin fotoğrafları taşındı.