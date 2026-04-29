Maden şirketi sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

HSK kararnamesiyle 34 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 34 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine bakın
Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine bakın
Cumhurbaşkanı ErdoğanMedeniyet denen dünya 3 maymunu oyuyor
Cumhurbaşkanı ErdoğanMedeniyet denen dünya 3 maymunu oyuyor
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir
Kalyon Enerji'nin yeni üst yöneticisi Fatih Kölmek oldu
Kalyon Enerji'nin yeni üst yöneticisi Fatih Kölmek oldu
Norveç, FIFA'nın Trump'a "Barış Ödülü" vermesine karşı çıkıyor
Norveç, FIFA'nın Trump'a "Barış Ödülü" vermesine karşı çıkıyor
İran'da 1 doların satış kuru 176 bin tümene yükseldi
İran'da 1 doların satış kuru 176 bin tümene yükseldi
Gürlek duyurdu: Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kuruldu
Gürlek duyurdu: Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kuruldu
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Dervişoğlu: Meclisin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur
Dervişoğlu: Meclisin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur
Adana Yüreğir'de başkan vekili belli oldu
Adana Yüreğir'de başkan vekili belli oldu
Yüreğir Belediye Başkan Vekili belli oldu
Yüreğir Belediye Başkan Vekili belli oldu