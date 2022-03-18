Maddi zorluğa dayanamadı Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor eski eşi Harun Tan'a döndü
Ebru Şallı uzun süredir dolandırıcılık iddialarının ardından maddi zorluk yaşayan eşi Uğur Akkuş'tan boşanıyor. Instagram'dan Akkuş soyadını silen Ebru Şallı'nın eşi Harun Tan'a sığındığı konuşuluyor.
Kuveytli iş adamlarına hayali arsa satışı yaptığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasından hapis cezası olduğu ve geçtiğimiz aylarda ofisine de haciz gelmesiyle ABD'ye kaçtığı konuşulan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın evliliğinde boşanma şoku... Ebru Şallı Instagram hesabından 'Akkuş' soyadını silince boşanma iddiaları kuvvetlendi. Ebru Şallı'nın, çocuklarının babası ve eski eşi Harun Tan'a gittiği öne sürüldü.
30 milyon dolarlık bir vurgun iddiası: 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldı. 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir düğünle hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle evi ile ofisine haciz gittiği, eşi Ebru Şallı ile birlikte ABD’ye kaçtığı öne sürülmüştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Uğur Akkuş konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Hapis cezası aldığı öne sürüldü: 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.
Ebru Şallı boşanma kararı aldı: Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi.