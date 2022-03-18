Maddi zorluğa dayanamadı Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanıyor eski eşi Harun Tan'a döndü

30 milyon dolarlık bir vurgun iddiası: 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldı. 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir düğünle hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle evi ile ofisine haciz gittiği, eşi Ebru Şallı ile birlikte ABD’ye kaçtığı öne sürülmüştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Uğur Akkuş konu ile ilgili açıklamada bulundu.