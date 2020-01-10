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Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes Markle'ın heykellerini kaldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdı.

Müzenin Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki heykellerin bu sabah kaldırıldığı görüldü. Heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.

New York'taki müze de heykelleri başka bir bölümde sergileyecek
Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.

Meghan Markle'ın heykeli geçen yıl açılmıştı.

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