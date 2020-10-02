Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Yapıcı tutum sergilemezse, aralık başında yaptırım uygulayabiliriz

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz meselesinde Ankara'nın yapıcı bir tutum ortaya koymaması halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

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AB zirvesinin birinci gününde konuşan Macron, "Ankara'nın diyalog çağrımıza yapıcı yanıt vermemesi ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik tek taraflı adımlardan vazgeçmemesi halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda mutabakat sağladık" düşüncesini dile getirdi.

"AB asla taviz vermeyecek"

AB'nin ticaret ve göç alanında işbirliği yaparak Ankara'yla ilişkileri normalleştirme konusunda bir girişimde daha bulunma niyetinde olduğunu kaydeden Macron, ancak AB'nin üye ülkelerin çıkarlarından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'den Antalya'ya çekmesi ve Yunanistan ile diyalog mesajları vermesi sonrası Brüksel'de toplanan AB zirvesinden Ankara'ya yaptırım çıkması beklenmiyor.