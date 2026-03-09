Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeler, İran’ın nükleer programı ve bölgede yaşanan gerilim ele alındı. Macron, İran’da bulunan iki Fransız vatandaşının güvenliği ve ülkesine dönüşünün öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel gerilimler ele alındı.

Macron, İran’da bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ile Jacques Paris’in güvenliği ve Fransa’ya dönüşlerinin Fransa için öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

Macron, görüşmede İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. İran’ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini ifade eden Macron, ayrıca İran’dan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kapanma durumuna son vermesini talep etti.

Macron açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anki krizin temelinde bulunan İran’ın nükleer ve balistik füze programları geliştirmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda endişe duyduğumuzu yineledim”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgede yaşanan gerilimin çözümü için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti. Tarafların diyalog kanallarını açık tutmasının gerektiğini belirten Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.