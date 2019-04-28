Macron açıklaması kızdırdı Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa’da 5 aydır ülke gündemini belirleyen Sarı Yelekliler, 24’üncü büyük eylem için yine tüm ülke genelinde sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, taleplerine yanıt verdiği açıklamalara rağmen Sarı Yelekliler sokağa çıkarak eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.

Fransa’da 5 aydır ülke gündemini belirleyen Sarı Yelekliler, 24’üncü büyük eylem için yine tüm ülke genelinde sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, taleplerine yanıt verdiği açıklamalara rağmen Sarı Yelekliler sokağa çıkarak eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.

Bu sefer eylemlere ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT de destek verdi. Sarı Yelekliler ile hükümet arasındaki bir sonraki randevu 1 Mayıs eylemlerinde.

Paris’te iki koldan gerçekleşen eylemlerin bir bölümüne “mücadele dayanışması” sloganıyla ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT de katıldı. Eylemciler, kortejin önünde taşınan “Genel saldırıya karşı genel yanıt” pankartıyla yürüdü.

Sloganlar atıldı

Her eylemde olduğu gibi “Vergi adaleti, sosyal adalet ve daha fazla demokrasi” taleplerini dile getiren sloganlar atıldı. Montparnasse Bulvarı’ndan yola çıkan karma kortej, yürüyüşünü İtalya Meydanı’nda bitirdi. Kötü hava koşullarının da etkisiyle meydanda kısa süre kalan eylemciler, “randevu 1 Mayıs’ta” diyerek, polis müdahalesi olmaksızın dağıldı.

​Medya kurumlarını protesto

Daha önce medyaya olan tepkilerini, olayları izleyen gazetecilere sözlü saldırıyla dile getiren Sarı Yelekliler, bu kez farklı bir eylem biçimi belirleyerek, medya kurumlarının merkez binaları önünde toplanarak protesto gösterileri düzenledi. Eylemciler, ülkedeki büyük medya gruplarının Paris’teki merkez binalarını tek tek dolaşan bir güzergah çizerek yeni bir eylem biçimine imza attı.

İlk toplantı kamu radyosu Radio France binası önünde gerçekleşti. Ardından ülkenin en büyük kanalı TF1, kamu televizyonu France 2, haber kanalı BFM TV ve özel kanal Canal Plus önünde gösteriler düzenlendi. Medyayı tarafsız haber yapmaya ve onların sesini de duyurmaya davet eden Sarı Yelekliler, eylemlerini Fransa’nın RTÜK’ü olarak tanımlanabilecek CSA Kurumu binası önünde bitirdi. Buradan Republique Meydanı’na geçen bir grup eylemci, yağmura rağmen, bir süre daha protesto gösterilerine devam etti.

​Strasbourg’da çatışmalar

Sarı Yelekliler’in bir bölümü de, Almanya, İtalya ve Belçikalı Sarı Yelekliler’e sınır kenti Strasbourg’da toplanacakları uluslararası bir eylem çağrısı yaptı. Yaklaşık 2 bine yakın göstericinin toplandığı kent merkezinde özellikle Almanya’dan gelen ve Alman bayrağı taşıyan Sarı Yelekliler dikkat çekti.

Paris’e göre daha şiddetli geçen Strasbourg’daki izinsiz eylemler, saatler 15.00’i gösterdiğinde hareketlendi. Göstericiler polise kaldırım taşları ve şişe fırlatırken, polis de göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericilerin kentte bulunan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi binalarına yaklaşmak istemesi üzerine de polis müdahale etti. Polis, çöp bidonlarını ateşe vererek barikat kurmaya çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıttı. Olaylarda biri polis, biri gösterici olmak üzere, iki kişi yaralandı.

​Gerçek sınav 1 Mayıs’ta

Macron’un 5 milyar Euro vergi indirimi daha getiren açıklamalarının ardından tatmin olmayan Sarı Yelekliler’in eylemlere katılım sayısı belirleyici olacaktı. Ancak, 1 Mayıs’ı hedef alan Sarı Yelekliler’in katılımı ülke genelinde bir önceki eyleme oranla düşüş gösterdi.

İçişleri Bakanlığı 24’üncü eylemde katılım rakamlarını, Fransa genelinde 23 bin 600, Paris’te 2 bin 600 civarında açıkladı. Sarı Yelekliler ise ülke genelindeki katılımın 60 bin civarında gerçekleştiğini duyurdu. Ancak her iki rakam da, katılımın geçtiğimiz haftaya oranla düştüğünü ortaya koydu.

Bu hafta sendikalarla ortak düzenlenen eylem ise bir prova niteliğinde. Ülkede örgütlü 6 büyük sendikal konfederasyon ve Sarı Yelekliler, 1 Mayıs’ta hükümeti birlikte protesto edecek.