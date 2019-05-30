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Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı

Maçoğlu'dan çarpıcı iddia: Vali 6 zabıtayı gözaltına aldırdı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıta Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alındı" iddasında bulundu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kent merkezindeki Mameki Parkı’nda bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapıldığı sırada 6 zabıtanın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Vali Tuncay Sonel’in talimatı"

Maçoğlu, zabıtaların Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti ve vali ile zabıtalar arasında yaşanan diyalogların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere dağıttı.

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