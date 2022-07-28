Maccabi Netanya Başakşehir (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Maccabi Netanya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da 1-1 berabere biten maçın ardından Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan zaferle dönerek turu geçmek. Peki Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatımı haberimizde...

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MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

MACCABİ NETANYA 0-0 BAŞAKŞEHİR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Maccabi Netanya-Başakşehir 11'ler:

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.

Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Netanya Stadyumu'nda oynanacak Maccabi Netanya-Başakşehir maçı bugün TSİ 19.45’te başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Emre Belözoğlu: İlk maçtaki gibi olmayacak

Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu, “Zor bir deplasman olacak ama kazanmak istiyoruz. İlk maçta hakem sertliklere çok izin verdi. Bu kez onlar da karşılarında sert bir rakip bulacak” dedi.

Muhtemel rakip İzlanda'dan

Turuncu-Lacivertliler turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy’de iki oyuncu kırmızı kart görmüştü.