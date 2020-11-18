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Macaristan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Rusya'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan Türkiye'nin Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. Peki; Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak ve kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Üçüncü grupta son maçlar öncesinde Rusya, 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta Sırbistan ise 3 puanla son sırada.   

Milli takımın Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

Macaristan - Türkiye

Stat: Puskas Arena
Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)
Saat: TSİ 22.45
Yayın: TRT 1

Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagş, Siger, Holender, Schafer, Kalmar, Nikolic

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Caner, Okay, Ozan Tufan, Deniz, Hakan, Kenan

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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