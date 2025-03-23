Macaristan - Türkiye / Canlı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda İstanbul'da 3-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında Macaristan deplasmanına konuk oluyor.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor.

Macaristan 0 - 2 Türkiye

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

39'GOOOOLLLL! Arda Güler, skoru 2-0 yapan golü attı.

37'GGOOOOOLLLL! Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

19'Oğuz sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

10'Karşılaşma yaklaşık iki dakikalık iftar arasının ardından yeniden başladı.

5'Macaristan futbolcuları yarı sahamızda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve Macaristan'da maç başladı.

Macaristan - Türkiye ilk 11'ler

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Oğuz, Kenan, Arda, Kerem

HEDEF A LİGİ

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayan Türkiye, ilk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmasını bildi. Rövanşı Budapeşte'de oynayacak kırmızı-beyazlılar, kritik maçta hata yapmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.