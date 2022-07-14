Macar bakan Gulyas dünyaya duyurdu: Acil durum ilan edildi

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, Avrupa genelinde artan enerji fiyatları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

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Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının ciddi biçimde arttığını söyledi.

Avrupa'nın büyük bir bölümünde enerji krizi oluştuğunu kaydeden Gulyas, güncel duruma göre Avrupa'da sonbaharda ve kışın yeterli miktarda doğal gaz olmayacağını belirtti.

Acil durum ilan edildi

Gulyas, söz konusu problemin çözümü için Macar hükümetinin de diğer ülkeler gibi bazı önlemler aldığını, hükümetin bu kapsamda "enerji acil durum" ilan ettiğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek 7 maddelik eylem planı hazırladığını aktardı.

Alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki doğal gaz üretim miktarının 1,5 milyardan 2 milyar metreküpe yükseltileceğini ve kömür üretiminin artırılacağını vurgulayan Gulyas, hanelere sağlanan indirimli doğal gaz ve elektriğin 1 Ağustos'tan itibaren sadece ortalama hane tüketim düzeyine kadar destekleneceğini kaydetti.

Macaristan'daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 44 olduğunu belirten Gulyas, hükümetin daha fazla doğal gaz anlaşması imzalaması için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu görevlendirdiğini söyledi.