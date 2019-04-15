Maç bitti Ali Koç sahaya indi
Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç sahaya inip futbolcuları tebrik etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
18
Müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya girip futbolcuları tek tek tebrik etti.
28
Yüksek tempoda geçen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.
38
Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.
48