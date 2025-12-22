Maç biter bitmez açıkladı! Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı
Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini lider olarak tamamlamayı başardı. Alınan bu sonuç ve oyun taraftarı memnun ederken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi ve Icardi için bomba ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçında Galatasarat sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla ligin ilk yarısını topladığı 42 puanla lider tamamlarken maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Galatasaray'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Icardi için de konuşan Dilmen, çarpıcı tespitlerde bulundu.
Dilmen, Icardi'nin penaltısız 9 gol attığına dikkat çekti ve Arjantinli santraforun yeni sözleşmeyi garanti altına almak istediğinin sinyallerini verdiğini vurgulayarak "Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum.
"Icardi uçağa binmeden..."
"Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi; 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajerine 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; geçen hafta bu mesajı verdi" dedi.