BIST 11.493
DOLAR 41,37
EURO 48,80
ALTIN 4.952,40
HABER /  MAGAZİN

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. Şarkıcı ifade vermek için adliyeye geldi. Şarkıcının 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talep edilmişti.

Abone ol

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında  soruşturma başlatıldı. Şarkıcı ifade vermek için adliyeye geldi.

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; soruşturma, Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle açıldı. Şarkının yayınlanmasının ardından önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu, ardından İçişleri Bakanlığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sözlerin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği iddiasıyla savcılık soruşturmayı başlattı.

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek - Resim: 0

Başlatılan soruşturma kapsamında Mabel Matiz, Bilişim Suçları Bürosu’na ifade vermek üzere adliyeye geldi. Ünlü şarkıcı, 6. katta savcı karşısına çıkarak ifadesini verecek.

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede panik,tsunami uyarısı verildi
4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede panik,tsunami uyarısı verildi