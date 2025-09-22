Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. Şarkıcı ifade vermek için adliyeye geldi. Şarkıcının 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talep edilmişti.Abone ol
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. Şarkıcı ifade vermek için adliyeye geldi.
Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; soruşturma, Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle açıldı. Şarkının yayınlanmasının ardından önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu, ardından İçişleri Bakanlığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sözlerin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği iddiasıyla savcılık soruşturmayı başlattı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Mabel Matiz, Bilişim Suçları Bürosu’na ifade vermek üzere adliyeye geldi. Ünlü şarkıcı, 6. katta savcı karşısına çıkarak ifadesini verecek.