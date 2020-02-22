Mabel Matiz babasının vefat yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı!
Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Mabeol Matiz, babasının vefatının birinci yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı.
Asıl adı Fatih Karaca olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz sosyal medya hesabı Instagram'dan babasının bir fotoğrafını paylaşarak mesaj yayımladı. Matiz paylaştığı notunda şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. Bir insanın olmaması fikri çok acıymış ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin.
Seni çok özlüyorum baba. Soğuk burası. Güneş açsın diye bekliyorum. Eski günleri düşünüp avunuyorum. Benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “Albümüne annesinin adını vermiş, Ali Dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. Umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir."
Mabel Matiz'in Kıbrıs gazisi olan babası Ali Karaca 65 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazesi Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldırılmıştı.
Mabel Matiz Kimdir?
Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli’de geçirmiştir. Annesi Maya Karaca, babası ise Ali Karaca’dır.