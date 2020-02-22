Mabel Matiz babasının vefat yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı!

Asıl adı Fatih Karaca olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz sosyal medya hesabı Instagram'dan babasının bir fotoğrafını paylaşarak mesaj yayımladı. Matiz paylaştığı notunda şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. Bir insanın olmaması fikri çok acıymış ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin.