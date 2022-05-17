Maaşlara düzenleme! Bakan Vedat Bilgin son dakika açıkladı tarihi de duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.
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