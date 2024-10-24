Lyon - Beşiktaş / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk 2 maçta puan bulamayan Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon ile deplasmanda formlarını paylaşıyor.

Lyon 0 - 0 Beşiktaş

1'Karşılaşma başladı

Lyon - Beşiktaş ilk 11'ler

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile

Beşiktaş’ta hedef ilk üç puan

Bu sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar lig performansıyla dikkat çekti. Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.

İmmobile, Paulista, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken ‘Kartal’ Avrupa’da istediği sonuçları alamadı.

Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Lyon karşısında kazanarak Avrupa Ligi’nde çıkış yakalamak istiyor.

Lyon mücadelesi öncesinde gözler kalede

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş iki maçtan eli boş döndü

Siyah-beyazlı Futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

Lyon ile 3. randevu

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.