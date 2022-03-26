Lviv'de patlama! Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

Rusya- Ukrayna savaşında 31'inci güne girilirken Ukrayna'nın Lviv kenti saldırıya uğradı. Büyük bir patlama sesi sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken ikinci bir saldırı ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

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Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 31'inci güne girilirken bugün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv kenti vuruldu.

Belediye başkanından ilk açıklama

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, patlama sonrası yaptığı açıklamada, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

CNN Türk'ten Samet Güner, patlamaya ilişkin canlı yayında bilgi vererek, " Yerel saatle 16.30-17.00 arasında yaşanan patlama Lviv'in merkezinde yer alan bir alışveriş merkezine yakın bir alanda meydana geldi. Patlamanın olduğu yerde benzin istasyonu olduğu tahmin edilirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi." dedi.

Polis ve asker bölgeden yayını engelliyor

Güner, "Füze mi atıldı başka bir şey mi henüz bilgi yok ama şehir merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Siren sesleri geldi. Siren seslerinin hemen ardından patlama meydana geldi. Polis ve asker patlayan yerin gösterilmesini istemiyor. Rusya burayı görürse ikinci bir saldırı yapar diye korku var. İlk defa şehir merkezinde bu kadar büyük bir patlama yaşandı. Şu an baktığımız noktada şehir merkezinde büyük bir yangının olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.