Lvbel C5'ten gündemi sarsacak çıkış! "Rap müziğin babası benim"
Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, önceki akşam Volkswagen Arena’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gündeme bomba gibi düşen iddiaları ile çok konuşulan Lvbel C5 yeni iddialar ile tepki çekti.
Sahnedeki atmosferden oldukça memnun olduğunu dile getiren Lvbel C5, “Seyircinin enerjisi inanılmazdı. Onlarla birlikte olmak beni de çok yükseltti, kendimi çok iyi hissettim” ifadelerini kullandı. Genç rapçi, dinleyicileriyle kurduğu bağın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında sahne alan Lvbel C5, program sonrası Acun Ilıcalı hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Ünlü isim, “Acun abi bizi çok güzel ağırladı. Misafirperverliğiyle her şey kusursuzdu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Konser çıkışında muhabirlerin, hayranlarının kendisine sık sık “baba” diye hitap etmesiyle ilgili sorusuna ise iddialı bir yanıt veren Lvbel C5, “Evet, rap müziğin babası benim” sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bu açıklamasıyla sosyal medyada da kısa sürede gündem olan ünlü rapçi, özgüvenli duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.