Lvbel C5'in son görüntüsü korkutmuştu! Kilolarının sebebi meğer...
Lvbel C5 son zamanlarda kariyeri kadar özel yaşamı ve ünlüler ile yaşadığı polemikler ile gündem oldu. Şimdilerde aldığı kilolar ile başı dertte olan Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı.
"HavHavHav" ve "Doğuştan Beri Haklıyım" gibi şarkılarıyla listeleri altüst eden Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil, sağlığıyla gündemde.
Sosyal medyada yapılan esprili yorumları olgunlukla karşılayan rapçi, magazin muhabiri Samet Aday’a yaptığı açıklamada hayranlarını üzen gerçeği paylaştı.
"AYAK BİLEKLERİME KADAR ÖDEM TUTTUM"
Görüntüsünün sadece "kilo almakla" ilgili olmadığını belirten Lvbel C5, rahatsızlığının detaylarını şu sözlerle ifade etti:
"Aldığım kilolar tamamen sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Bu durum vücudumda çok ciddi bir sıvı birikmesine neden oldu; ayak bileklerime kadar ödem tuttum."