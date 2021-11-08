Lütfü Türkkan'ın yerine geçen isim belli oldu! İYİ Parti'de yeni başkanvekili Erhan Usta

Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinin ardından İYİ Parti'nin yeni başkanvekili Erhan Usta oldu. Şehit ağabeyine küfür skandalıyla gündeme oturan ve istifa etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan'ın yerine geçtiğimiz yıl MHP'den ihraç edilen ve İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta getirildi.

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Lütfi Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.

Ne olmuştu?

Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür dilemişti. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta 2020 yılı Eylül ayında düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştı.