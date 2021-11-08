BIST 1.594
DOLAR 9,74
EURO 11,28
ALTIN 567,98
HABER /  POLİTİKA

Lütfü Türkkan'ın yerine geçen isim belli oldu! İYİ Parti'de yeni başkanvekili Erhan Usta

Lütfü Türkkan'ın yerine geçen isim belli oldu! İYİ Parti'de yeni başkanvekili Erhan Usta

Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinin ardından İYİ Parti'nin yeni başkanvekili Erhan Usta oldu. Şehit ağabeyine küfür skandalıyla gündeme oturan ve istifa etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan'ın yerine geçtiğimiz yıl MHP'den ihraç edilen ve İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta getirildi.

Abone ol

Lütfi Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.

Ne olmuştu?

Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür dilemişti. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

Erhan Usta

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta 2020 yılı Eylül ayında düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştı.

İlgili Haberler
İYİ Parti'den AK Parti'ye Lütfü Türkkan cevabı: Biz geri çekiyoruz onlar yükseltiyor İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'bacını s...rim' diye küfrettiği şehit abisi Türkkan'a 500 bin liralık dava açtı Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi! İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
500T - Kayıp Otobüs'ün ön gösterimi otobüste yapıldı
500T - Kayıp Otobüs'ün ön gösterimi otobüste yapıldı
ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı! Boğazlar devre dışı bırakıldı yorumu!
ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı! Boğazlar devre dışı bırakıldı yorumu!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir oyuncu kadrosu tam liste
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir oyuncu kadrosu tam liste
Esenyurt'ta aşı olmayan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aile hastaneyi suçladı
Esenyurt'ta aşı olmayan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aile hastaneyi suçladı
Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı Suriye'den kaçak yollarla girmiş
Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı Suriye'den kaçak yollarla girmiş
İsrail'e ait casus yazılımla Filistinli aktivistlerin cep telefonunun hacklendiği ortaya çıktı
İsrail'e ait casus yazılımla Filistinli aktivistlerin cep telefonunun hacklendiği ortaya çıktı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu mektubu gördüğümde utandım yerin dibine girdim
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu mektubu gördüğümde utandım yerin dibine girdim
Balıkesir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 8'i kadın 9 kişi tutuklandı
Balıkesir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 8'i kadın 9 kişi tutuklandı
TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret açıklaması: 2016 yılındaki gibi...
TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret açıklaması: 2016 yılındaki gibi...
Yargı dizisi 8. bölüm final sahnesine Engin damga vurdu 125 binin üzerinde tweet atıldı
Yargı dizisi 8. bölüm final sahnesine Engin damga vurdu 125 binin üzerinde tweet atıldı