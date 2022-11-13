BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  POLİTİKA

Lütfü Türkkan 'bu kafa çökmekle kurtulur mu?' dedi Süleyman Soylu'dan sert tepki

Lütfü Türkkan 'bu kafa çökmekle kurtulur mu?' dedi Süleyman Soylu'dan sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine yönelik paylaşımına, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" diye yanıt verdi.

Abone ol

Dün Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapılmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yaptığı anların fotoğrafıyla bir paylaşım yapmıştı. 

Bakan Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın bu yakışıksız paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var
İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var
Muharrem İnce'den bomba altılı masa ve ittifak sözleri
Muharrem İnce'den bomba altılı masa ve ittifak sözleri
Batman'da akrabalar birbirine girdi! 3 kişi öldü, yaralılar var
Batman'da akrabalar birbirine girdi! 3 kişi öldü, yaralılar var
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı deşifre edildi
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı deşifre edildi
Denizli'de otobüsle kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Denizli'de otobüsle kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Emre Mor, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Emre Mor, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Mustafa Destici açıkladı: Bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor
Mustafa Destici açıkladı: Bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor
ABD ara seçimlerinde Demokratlar'dan zafer üstüne zafer
ABD ara seçimlerinde Demokratlar'dan zafer üstüne zafer
Müjde Bakan Karaismailoğlu'ndan geldi! İstanbul'da yıl bitmeden iki metro hattı açılıyor
Müjde Bakan Karaismailoğlu'ndan geldi! İstanbul'da yıl bitmeden iki metro hattı açılıyor
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu
Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Giresunspor maçı hakemi Arda Kardeşler’in kararlarını değerlendirdi!
Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Giresunspor maçı hakemi Arda Kardeşler’in kararlarını değerlendirdi!