Luppo aldığı için gündem olmuştu hikayesi yürekleri burktu
Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde marketlerde oluşan yoğunluğun sembolü olan ve sosyal medyada gündem olan fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı. Elinde Luppo paketiyle sırada bekleyen kişiye birçok sosyal medya kullanıcısı kızarken birçoğu da dalga geçmişti. O kişinin komşusu olduğunu söyleyen kişinin yaptığı paylaşımlar ve işte o yürek burkan gerçek..
Korona virüs salgını nedeniyle önceki Cuma tüm Türkiye’de 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının, gece 12’ye kısa bir süre kala duyurulmasının ardından binlerce vatandaş marketlere giderek, ihtiyaçlarını satın aldı.
Bir vatandaşa ait görüntü ise diğerlerinden farklı oldu. Buna göre, elindeki luppo ile market sırasında bekleyen vatandaş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak o vatandaş ile ilgili gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Görüntülerdeki vatandaşın elindeki paranın luppoya yetmesi nedeniyle bu ürüne yöneldiği öğrenildi.
Sosyal medyada, vatandaşın komşusu olduğu belirten kişi, dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen gece luppo alan vatandaş ile ilgili kullanılan o ifadeler:
Herkese selamlar..
Şu sokağa çıkma haberi gelince markete gidip Luppo alan ve herkesin kızdığı ya da dalga geçtiği kişi benim kapı komşum. Bu olay hakkında birkaç şey söylemek istiyorum
Marketten Luppo alan ve tüm Türkiye’nin dalga geçtiği kişi bu corona virüs olayları daha başlamadan birkaç ay önce işten çıkartıldı ve ne yazık ki maddi durumu pek iyi değil. Yani öyle evine günlerce yetecek kadar erzak alacak durumu yok.
10 Nisan Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapımı çaldı “abi zor durumdayım varsa şu kadar borç verebilir misin, markete gidip bir şeyler alacağım” dedi. İstediği para da gerçekten çok ufak bir para.
Bu Luppo olayı ve fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca kendisiyle konuştum. Kendisinin bana söylediklerini aynen yazıyorum;
“Abi markete gittim ana baba günü. Önce makarna ya da pirinç almak istedim, kalmamıştı. Sonra ekmek almak istedim, o da yoktu. O izdiham içinde o marketten çıkıp başka markete gidemezdim. Aç kalırım korkusuyla önüme çıkan ilk yiyeceği aldım.