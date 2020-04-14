Luppo aldığı için gündem olmuştu hikayesi yürekleri burktu

Sosyal medyada, vatandaşın komşusu olduğu belirten kişi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen gece luppo alan vatandaş ile ilgili kullanılan o ifadeler:

Herkese selamlar..

Şu sokağa çıkma haberi gelince markete gidip Luppo alan ve herkesin kızdığı ya da dalga geçtiği kişi benim kapı komşum. Bu olay hakkında birkaç şey söylemek istiyorum

Marketten Luppo alan ve tüm Türkiye’nin dalga geçtiği kişi bu corona virüs olayları daha başlamadan birkaç ay önce işten çıkartıldı ve ne yazık ki maddi durumu pek iyi değil. Yani öyle evine günlerce yetecek kadar erzak alacak durumu yok.