Lüks ve ultra lüks otomobillerin satışları dibe vurdu!
BMW, Türkiye otomotiv pazarında, lüks ve ultra lüks segmentinde en çok tercih edilen marka oldu. 2. sırada ise Mercedes-Benz yer aldı.
Türkiye otomotiv pazarında lüks, ultra lüks, binek ve hafif ticari araç segmentinde yer alan otomobil modellerinin satış rakamları açıklandı. Rakamlara göre 2019'da binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar 2018'e göre yüzde 22,85 geriledi. Aynı zamanda, tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları da bu azalışa paralel olarak 2019'da bir önceki yıla kıyasla azalış gösterdi.
İlk sırada BMW var
Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.
2. sıra Mercedes'in
Mercedes-Benz 2 bin 800 araçla BMW’yi takip etti.
En çok satan modeller: BMW 5 serisi, Mercedes Benz E ve Audi A6
Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model, 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.