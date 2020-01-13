Lüks ve ultra lüks otomobillerin satışları dibe vurdu!

En çok satan modeller: BMW 5 serisi, Mercedes Benz E ve Audi A6

Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model, 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.