Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te

DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirdiği yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor. 53 bin metrekaresi konut ve içerisinde okul da yer alan koru alanıyla toplam 103 bin metrekarede yepyeni bir yaşam sunuyor.

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DAP çatısı altında bundan iki yıl önce geliştirilen ve DAP'ın tescilli markası olan 'sağlıklı ev' kriterleri Birleşmiş Milletler'in (BM) de gündemine girdi. BM İnsan Yerleşimleri Programının (UN-Habitat) yayınladığı 'Daha Sağlıklı ve Yeşil Bir Gelecek İçin Pandemi ve Şehirler' raporu pandemi sonrası kentlerin ve mekanların doğru kurgulanmasının önemini ortaya koyuyor. Rapor, yaşam alanlarının belirli standartları olmasının gerektiğinin altını çiziyor.

DAP Holding geliştirdi, dünyada trend oldu

BM'nin 'Daha Sağlıklı ve Yeşil Bir Gelecek İçin Pandemi ve Şehirler' raporunu yorumlayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Birleşmiş Milletlere göre yerleşim yerleri alışveriş ve sağlık gibi günlük ihtiyaçları kendi yakın çevresinde karşılayan, yürüme mesafesinde iş ve eğitim imkanları sunan, zengin yeşil alan ve parklara komşu olan ve sosyal hayatı da içinde barındıran konutlar içermeli. Rapora göre hem içinde bulunduğumuz pandemi gerçeği hem de gelecekte oluşabilecek yeni pandemiler için yerleşim yerleri belirli standartları sağlamak zorunda. Bu araştırma sonuçları konutların maksimum gün ışığı ve havalandırma standartları ile donatılmış olması, az katlı yaşam anlayışı, konutların esnek mimari anlayışı sunması, kalabalıktan uzak, ferah ve güvenli konutlar olması gerektiğini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler insan beden ve ruh sağlığı açısından bu kriterleri sağlayan konutların ve yaşam alanlarının üretilmesini destekliyor" diye konuştu.

DAP Sağlık Kurulunun tavsiyeleriyle 2020 yılında oluşturulan ve DAP Holding tarafından tescil edilen 'sağlıklı ev' konsepti her detayında insan sağlığını düşünen, şehirden kopmadan, doğanın iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanan özgün bir konsept olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı evler lüksü ve country yaşamını şimdi Yeni Levent projesi ile şehrin merkezine getiriyor.

Lüksü doğayla buluşturan country konsepti

Talep toplama dönemindeki Yeni Levent projesiyle ilgili detayları açıklayan Ziya Yılmaz şunları söyledi:

"Pandemi etkisi sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık doğayla iç içe ama şehir merkezinde bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, bir yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Biz de Çekmeköy projemizde 58 bin 300, Nişantaşı’nda ise 20 bin kişinin görüşünü alarak sağlıklı ev konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise Yeni Levent projesi için 82 bin kişiyle görüştük. Elde ettiğimiz bilgileri DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Yine öncü bir yaklaşımla lüksü doğayla buluşturan şehirde country konseptini sektörümüze kazandırdık. Yeni Levent, İstanbul’un merkezinde daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçiyor. Geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor."

Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman değerli bir semt: Levent

Bu zamana kadar sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza atıklarına dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı, "Levent adı Osmanlı'da denizci askerlere verilen 'levend'den geliyor. O dönem denizci askerlerin eğitim, spor ve aktivite alanı olarak kurulan Levent Çiftliği üzerinde Cumhuriyet dönemiyle birlikte artan konut ihtiyacı üzerine Levent bölgesine 35 bin ağaç dikilerek bölge yeşillendiriliyor. Çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmaya başlanıyor. Biz de o dönemin ekolojik mahalle kavramını bugünün şehir hayatına uyarladık. İstanbul'un en önemli merkezlerinden Levent’te koruya komşu, lüksü doğayla buluşturan, yatay country tarzı Yeni Levent projesini geliştirdik" şeklinde konuştu.

Bulunduğu konum itibarıyla Belgrad Ormanı manzarasına sahip Yeni Levent projesi doğadan aldığı ilhamla bir yandan şehrin merkezinde country tarzı bir yaşam sunarken diğer yandan da vaat ettiği

kalite ve konfor deneyimiyle geleceğin lüksünü yeniden tanımlıyor.

Bahçe ve teras villa konforunda sağlıklı evler Levent'te

Yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip olan Yeni Levent projesi estetik ve fonksiyonel dokunuşlarla tasarlanan villa konforunda geniş bahçeli daireler, geniş balkon ve teraslar, yüksek tavanlı salonlar ile oksijene doyacağınız koruyu evinize taşıyor. Villa konforundaki bahçeli dairenize ister binadan, isterseniz size özel müstakil girişten girerek villa konforu yaşayacağınız çocuklarınızın bahçede oynarken sizin havuzda vakit geçireceğiniz villa konforunu sunuyor. Projede yer alan teras dairelerdeki daireye özel havuzlarıyla villa konforunu teraslarda yaşamanızı sağlıyor.

Bir adımda lüks, moda, sanat, spor yeni Levent'te

Dünyaca ünlü restoranlara, birbirinden farklı lezzetlere bir adımda ulaşabileceğiniz Yeni Levent ile şehrin en iyi sanat etkinliklerine de bir adım mesafede olarak şehrin tüm dinamiklerini aynı anda

bulabileceksiniz. En seçkin alışveriş merkezleri ve birbirinden lüks mağazalara yürüme mesafesinde olan Yeni Levent'te lüksü ve seçkinliği bir arada yaşayacaksınız.

Yeni Levent projesi çevresine oluşturulan doğal yaşam hattı ile siz sevdiklerinizle doğanın keyfini çıkarırken kuş sesleri eşliğinde sağlıkla yaşayıp dilerseniz proje içerisinde, dilerseniz yanı başındaki Belgrad Ormanı'nda sporunuzu yapabilir şehrin merkezinde doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Yeni Levent ile Türkiye'de iş ve finans dünyasının kalbi, merkezi iş alanı olarak tabir edilen Levent-Maslak bölgesinin kalbinde olacaksınız. Sektörlere yön veren prestijli markaların tercih ettiği Levent

bölgesi merkezi konumuyla tüm uluslararası firmaların en gözde finans bölgesi. İş merkezlerinden, kültür sanata, eğitimden sağlığa ve alışverişten eğlenceye kadar bir adımda şehrin tüm zenginliklerine ulaşabilme imkanı veren Yeni Levent, her nesle ve her kuşağa hitap eden kültürel aktivitelerinin merkezinde kuşakları birleştiren bir yaşam sunuyor. İstanbul'un en önemli akslarından Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli gibi köklü semtlerin kesişme noktasında yer alan proje İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne oldukça yakın bir lokasyonda olmasıyla da öne çıkıyor.

Şehirde lüks ve country yaşamın kriterleri

Geliştirdiği 'sağlıklı ev' konseptiyle konut sektörüne yeni bir soluk getiren DAP'ın 'şehirde lüks ve country yaşam' standartları 5 maddede şöyle sıralanıyor:

1- Sağlıklı ev olmalı: Yeşilliklerle çevrili, doğayla nefes alan, az katlı ve sağlıklı ev kriterlerine uygun şekilde tasarlanmalı.

2- Şehrin merkezinde ve köklü bir semtte yer almalı: Şehrin en önemli noktalarından birinde, zengin geçmişi, kültürel atmosferi ve ayrıcalıkları ile kent hayatı için vazgeçilmez olmalı.

3- Doğayı ve şehri kültür, sanat, moda ve eğlenceyle mükemmel şekilde harmanlamalı: Bir yanda tabiatın yenileyici ruhu, diğer yanda kent hayatının canlılığı ile hem yeşili hem de şehri özgürce yaşatabilmeli.

4- Merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı: İş dünyasının kalbi ve merkezi iş alanı olarak kabul edilen bölgeye yürüme mesafesinde olmalı.

5- Yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları sunmalı: İş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa, alışverişten eğlenceye hem site içerisinde hem dışında aradığınız her şey sadece birkaç adımda yer almalı.