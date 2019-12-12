Lüks rezidansta vahşi cinayet! Sevgilisini öldürüp bavula koydu
MALTEPE'deki lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Bavulu iki gün dairede saklayan Abdulselam G. polise teslim oldu.
Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.
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İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta vahşi bir cinayet gerçekleşti.
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Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.
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Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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