Lüks rezidansta işkence! Çırılçıplok soyup... 'İnsanların yüzüne bakamıyorum'...
KONYA'da eski patronu Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşının işkencesine maruz kalan Demet A., şüphelilerin tutuklanmasının kendisini biraz da olsa mutlu ettiğini söyledi. Ancak yaşadığı kabusu bir türlü unutamıyor...
Konya'da Demet A., eski patronu Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşının işkencesine maruz kaldı. Lüks bir ezidansa götürülen Demet A.'nın saçları kesildi, çırılçılak soyupu fotoğrafları çekildi, üzerinde sigara söndürüldü. Demet A., yaşadıklarını anlattı.
21 yaşındaki Demet A. ve 27 yaşındaki iç mimar Merve K. rezidansta gördükleri işkenceye maruz kaldı. Genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp cinsel istismarla tehdit eden Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, Demet A.'ya yaptıkları eylem nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ancak Merve K'ya yönelik eylem nedeniyle tutuklanmıştı.
Tutuklanmalarına biraz da olsa mutlu oldum
Demet A'nın avukatı Furkan Avcı'nın şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılıp, tutuklanmalarına yönelik yaptığı itiraz mahkemece kabul edilmiş, işkence çetesi Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklanmıştı.
Bu kararın biraz da olsa kendisini mutlu ettiğini anlatan Demet A, "Dışarıda can güvenliğim yok. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor. İtiraz üzerine tutuklanmaları biraz da olsa beni mutlu etti.