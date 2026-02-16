BIST 14.341
Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi...

Şarkıcı Buray geçtiğimiz günlerde lüks otomobili ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gündeme gelen iddialar hakkında açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar...

Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi... - Resim: 1

Etiler'de 50 milyon lira değerindeki lüks bir araca binerken görüntülenen Buray'ın o aracın sahibi olmadığı ortaya çıktı. 

Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi... - Resim: 2

Ünlü şarkıcı, "Araba arkadaşımın, 50 milyonum olsa arabaya vermem" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi... - Resim: 3

Başarılı şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü ismin 50 milyon lira değerindeki lüks bir araca binmesi dikkat çekti.

Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi... - Resim: 4

Görüntülerin ardından aracın Buray'a ait olduğu yönünde yorumlar yapılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Şarkıcı, söz konusu otomobilin kendisine ait olmadığını belirtti.

