Lüks otomobili gündem olmuştu! Şarkıcı Buray'dan o açıklamaya yanıt gecikmedi...
Şarkıcı Buray geçtiğimiz günlerde lüks otomobili ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gündeme gelen iddialar hakkında açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar...
Etiler'de 50 milyon lira değerindeki lüks bir araca binerken görüntülenen Buray'ın o aracın sahibi olmadığı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, "Araba arkadaşımın, 50 milyonum olsa arabaya vermem" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Başarılı şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü ismin 50 milyon lira değerindeki lüks bir araca binmesi dikkat çekti.
Görüntülerin ardından aracın Buray'a ait olduğu yönünde yorumlar yapılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Şarkıcı, söz konusu otomobilin kendisine ait olmadığını belirtti.