Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde kalıyor! Şarkıcı Berkay neden evine yerleşemedi

"Sen Varsın" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarıyla tanınan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'de bir villa satın aldı. Çift, evi yenileme sürecine aldırdığı için taşınma planını erteledi ve tadilat tamamlanana kadar lüks bir otelin kral dairesinde konaklamayı tercih etti.