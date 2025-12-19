Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde kalıyor! Şarkıcı Berkay neden evine yerleşemedi
"Gel Gel", "Yaz" gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yeni bir ev alarak tadilata başladı. Çift, yaklaşık 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Berkay, konuyla ilgili olarak "3 aydır otelde kalıyoruz, evimiz tadilatta" dedi.
"Sen Varsın" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarıyla tanınan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'de bir villa satın aldı. Çift, evi yenileme sürecine aldırdığı için taşınma planını erteledi ve tadilat tamamlanana kadar lüks bir otelin kral dairesinde konaklamayı tercih etti.
Yaklaşık 3 aydır otelde yaşayan Berkay, basın mensuplarına "Evimiz tadilatta, bu yüzden otelde kalıyoruz" dedi. Bir muhabirin "Gerçekten kral dairesinde mi kalıyorsunuz?" sorusuna ise, "Kendimize yetecek bir yerde konaklıyoruz" yanıtını verdi.
Bu açıklamanın ardından Berkay'ın geliri de gündeme geldi. Daha önce Arda Turan ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası açılan davada, şarkıcı aylık gelirinin 1000 TL olduğunu açıklamıştı. Turan ise aylık kazancının 300 bin euro olduğunu söylemişti.