Lüks araçlara yoğun talep! İşte en çok satan lüks otomobiller: Togg'da listede
Otomobil tutkunları değer kaybeden paralarını değerlendirmek için lüks otomobillere yöneldi. Türkiye'de son zamanlarda en çok satan 10 otomobil markası ve modelini sizler için hazırladık. İşte değer kaybettirmeyen o modeller...
Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle yurttaşlar yatırım aracı olarak otomobile yöneldi. 2025'in ilk 9 ayında sıfır araç satışları 2024’e göre yüzde 10 arttı.
Artış markalara eşit yansımadı: Renault, Hyundai ve Peugeot yükselirken Fiat ve Ford geriledi; yüksek hacimli lüks markalar ise ortalamanın üzerinde büyüdü
Volkswagen: Fiyat aralığı 2–10 milyon TL olsa da, 9 ayda 54 binin üzerinde satışla geçen yıla göre yüzde 12,25 büyüyerek Renault’un ardından pazarda 2. sırayı koruyor
Mercedes-Benz: En ucuz modeli 3 milyon TL’nin üzerinde olmasına rağmen satışlarını yüzde 13 artırarak 23 bini geçti ve toplam pazarda 13. sıraya yerleşti