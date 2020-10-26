Lüks aracını benzin döküp yakan Rus fenomen bir de mangal yaptı
RUSYA'da sosyal fenomen lüks aracını benzin döküp yaktı. Otomobili alev alev yandığı sırada Rus fenomen, mangalda sosis pişirdi.
Rusya’nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu.
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Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova’daki boş bir araziye götürdü.
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Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.
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Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı.
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