Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsfa oldu

Copa America C Grubu maçında Uruguay, Şili'yi 1-0 mağlup etti. Her iki takım da organizasyonda çeyre finale yükseldi. Uruguay'ın golü 82. dakikada Cavani'den geldi. Uruguay bu sonuçla gruptan lider çıktı.

Öte yandan İki takımın da adını çeyrek finale yazdırdığı maça Luis Suarez’in ‘refleks’ itirazı damga vurdu.

Uruguay'da Muslera 90, Şili'de Medel 55 dakika oynadı. Fernandes oyuna 77. dakikada dahil olurken Isla dakika alamadı. Gruptan 7 puanlı Uruguay lider çıktı. Şili puanla ikinci sırada çeyrek finale yükselen takım oldu.

Maçın adamı Uruguay'ın golünü atan Cavani seçildi.

Bu sonuçla Copa America çeyrek finalinde Şili, Kolombiya ile Uruguay ise Peru ile eşleşti.

Grubun diğer maçında ise Ekvador ile Japonya 1-1 berabere kaldı ve iki takım da turnuvadan elendi.