Lugano'dan çok konuşulacak Aziz Yıldırım sözleri

"EŞCİNSEL TAKIM ARKADAŞIM VARDI"

Bir dönem eşcinsel bir takım arkadaşım oldu. Başlangıçta bu çok tartışılan bir konuydu ancak önemli olan ne kadar verimli, ne kadar iyi bir insan olduğun ve işini iyi yapıp, kimseye zarar vermediğin. Gerisi önemli değil.