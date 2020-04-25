Lugano'dan çok konuşulacak Aziz Yıldırım sözleri
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Daha önce eşcinsel takım arkadaşı olduğunu söyleyen Lugano, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken anılarını anlattı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, Türkiye günleri ve bunun dışında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Lugano, daha önce oynadığı takımlarda eşcinsel takım arkadaşı olduğunu söyledi.
"EŞCİNSEL TAKIM ARKADAŞIM VARDI"
Bir dönem eşcinsel bir takım arkadaşım oldu. Başlangıçta bu çok tartışılan bir konuydu ancak önemli olan ne kadar verimli, ne kadar iyi bir insan olduğun ve işini iyi yapıp, kimseye zarar vermediğin. Gerisi önemli değil.
"BENCE BU DURUM DOĞAL"
Ben tabu adamı değilim ama bununla birlikte bu insanlar çıkıp hemen açıklasın da demiyorum. Herkesin kendi hayatı. Futbol, maçı bir ortamda geçiyor, bu doğru. Hepimiz homoseksüel oyuncularla deneyimler yaşadık. Soyunma odasında herkese aynı yaklaşabiliyorsa, sorun yoktur. Bence bu durum doğal.
"BÖYLE BASKI GÖRMEDİM"
Türkiye'de yaşadıklarımdan 10 tane kitap yazabilirim. Türkler, Uruguaylılara çok benziyor, bir anda yükseliyorlar. 1000'lerce anım var. İlk yılımda Ümit Özat kaptandı, Alex gibi bir oyuncu vardı ve 100. yılda şampiyon olmalıydık. Hayatımda böyle bir baskı görmedim.