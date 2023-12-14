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Lugano - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı (CANLI YAYINİ)

Lugano - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı (CANLI YAYINİ)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6'ncı haftasında Lugano, Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6'ncı haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Letzigrund Stadyumu'nda oynanacak. Kritik müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Paweł Raczkowsk düdük çalacak. 

Lugano 0-1 Beşiktaş (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun

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