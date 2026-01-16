Lucas Torreira'dan transfer kararı! Menajeri açıkladı...

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2022/23 sezonunun başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza attı. Takımıyla 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, aynı zamanda kulüpte en çok süre alan oyunculardan biri oldu.

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 8 gol ve 15 asist üreten 29 yaşındaki defansif orta saha, takımın saha içi liderlerinden biri konumunda. Oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.