Lucas Torreira'dan transfer kararı! Menajeri açıkladı...
Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Lucas Torreira konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirve yarışını sürdürmek adına kadro planlamasını yoğunlaştırdı. Orta saha bölgesine takviye arayışları gündemin en üst sırasında yer alırken, takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.
MENAJERDEN ÇARPICI İTİRAF
Uruguay basınından El Espectador Deportes'e konuşan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, 29 yaşındaki oyuncunun mevcut durumunu samimi sözlerle anlattı:
"Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor."
GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI
2022/23 sezonunun başında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza attı. Takımıyla 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, aynı zamanda kulüpte en çok süre alan oyunculardan biri oldu.
Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 8 gol ve 15 asist üreten 29 yaşındaki defansif orta saha, takımın saha içi liderlerinden biri konumunda. Oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.