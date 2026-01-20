Lucas Torreira'dan Galatasaray'a ilişkin net sözler! "Gitmek istemiyorum"

KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM

Uruguaylı oyuncu, son zamanlarda sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin çok konuşulduğunu belirterek, "Ben, her zaman kalbimden konuştum. İlk günden beri bu formaya kendimi adadım. Babam, bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Taraftarımıza, Okan hocaya ve takıma bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Ailenizden uzak kaldığınızda bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir." diye konuştu.