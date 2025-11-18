Lucas Torreira'dan Devrim Özkan itirafı! Olay sözler...

Muhabirlerin “Lucas Torreira ile ilişkide son durum nedir?” sorusuna Özkan, “İlişkim yok, şu an çok iyiyim” yanıtını vererek ayrılığı doğrulamıştı. Ayrılık sonrası bir barışıp bir ayrılan ilişkide neler olacağı merak edilirken, bu kez Torreira’dan çarpıcı bir çıkış geldi. Ünlü futbolcunun Devrim Özkan’a karşı duygularını hâlâ koruduğu ortaya çıktı.