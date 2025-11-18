Lucas Torreira'dan Devrim Özkan itirafı! Olay sözler...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Devrim Özkan ile yıldız futbolcu Lucas Torreira arasındaki ilişki bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. Evliliğe doğru gittikleri konuşulan ikilinin ayrılığı büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Torreira cephesinden gelen yeni itiraf, dikkatleri yeniden bu ilişkiye çevirdi.
Rüya, Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Çift Kişilik Oda gibi yapımların başarılı oyuncusu Devrim Özkan, hem projeleri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Muhabirlerin “Lucas Torreira ile ilişkide son durum nedir?” sorusuna Özkan, “İlişkim yok, şu an çok iyiyim” yanıtını vererek ayrılığı doğrulamıştı. Ayrılık sonrası bir barışıp bir ayrılan ilişkide neler olacağı merak edilirken, bu kez Torreira’dan çarpıcı bir çıkış geldi. Ünlü futbolcunun Devrim Özkan’a karşı duygularını hâlâ koruduğu ortaya çıktı.
Torreira, Gel Konuşalım programında Ece Erken’e ulaştı ve içini döktü. Ece Erken, canlı yayında Torreira’nın sözlerini şöyle aktardı:
“Lucas Torreira bana ulaştı. İlk kez burada söylemiş olalım; hayatında başka hiçbir kadın yok ve Devrim Özkan’a hâlâ deliler gibi aşık.