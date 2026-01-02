Lucas Torreira'dan Devrim Özkan itirafı! Aklından çıkaramıyor...
Devrim Özkan ve Lucas Torreira büyük bir aşk yaşamış çift defalarca ayrılmış ve sonra yeniden birlikte olmuştu. Son olarak yaz aylarında barıştıkları konuşulan Torreira ve Özkan çifti yeniden yollarını ayırmış ve isimleri başka kişilerle anılmaya başlamıştı. Ancak Torreira'dan öyle bir itiraf geldi ki resmen "aşk acısı yaşıyor" dedirtti.
Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyi ve ayrılık sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı. Torreira’nın sözleri, ikilinin ayrılığına rağmen duygularının tamamen bitmediği yorumlarına neden oldu.
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Lucas Torreira – Devrim Özkan ilişkisi, sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle konuşulmuştu. Çift, son olarak ilişkilerine yeniden şans vermiş ancak bu birliktelik de uzun soluklu olmamıştı. Ayrılığın ardından Torreira’nın adı farklı isimlerle anılsa da, ünlü futbolcu kalbinin hâlâ geçmişte yaşadıklarına dokunduğunu dile getirdi.
İlişkilerinin neden sona erdiğini anlatan Torreira, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Bu benim için gerçekten çok özel bir duyguydu. Çok güzel bir kadın ve birlikte inanılmaz anılar biriktirdik. Ancak artık birlikte olmama kararı aldık. Ayrı yollarımızda ilerleyip kendi hayatımıza odaklanacağız.”