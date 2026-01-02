Lucas Torreira'dan Devrim Özkan itirafı! Aklından çıkaramıyor...

“Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Bu benim için gerçekten çok özel bir duyguydu. Çok güzel bir kadın ve birlikte inanılmaz anılar biriktirdik. Ancak artık birlikte olmama kararı aldık. Ayrı yollarımızda ilerleyip kendi hayatımıza odaklanacağız.”