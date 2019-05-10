Lucas Moura Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

İsmail Kartal çıplak gözle izlemiş: Turnuvayı takip edenler arasında İsmail Kartal nezaretindeki Fenerbahçe ekibi de var. 169 maçın oynandığı turnuva boyunca pek çok karşılaşmayı yerinden takip ediyorlar. Sao Paulo'nun finalde Santos'u penaltılarla geçip şampiyon kapattığı kupada, takımın en iyi oyuncularından biri olan ve finalde kupayı kazandıran penaltıyı da gole çeviren Marcelinho'yu gözlerine kestiriyorlar.