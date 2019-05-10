Lucas Moura Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ajax'ı muzice bir geri dönüşle yenen Tottenham'da Lucas Moura attığı 3 golle yıldızlaşırken Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Dünya, Ajax karşısında 3 gol atarak Tottenham’ı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Moura’yı konuşuyor… Peki Moura’nın yıllar önce Fenerbahçe’nin kapısından döndüğünü biliyor musunuz?
2009-2010 sezonunda İsmail Kartal, Sao Paulo yetkilileri ile Lucas Moura için görüşür... 4 milyon Euro'ya bitecek olan transfer bakın nasıl yatar! İşte Habertürk’te yer alan o hikaye:
Ünlü turnuvada boy gösterdi: 2009-10 sezonunun devre arası. Avrupa'nın tüm yetenek avcıları Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde kamp kurmuş durumda. Ocak ayında, Copinha adı altında ülkenin en iyi kulüplerinin katıldığı 92 takımlı 18 yaş altı turnuvayı izliyorlar. Bu turnuva, Brezilyalı birçok yıldız oyuncunun vitrine ilk çıktığı arena olmasıyla ünlü.
İsmail Kartal çıplak gözle izlemiş: Turnuvayı takip edenler arasında İsmail Kartal nezaretindeki Fenerbahçe ekibi de var. 169 maçın oynandığı turnuva boyunca pek çok karşılaşmayı yerinden takip ediyorlar. Sao Paulo'nun finalde Santos'u penaltılarla geçip şampiyon kapattığı kupada, takımın en iyi oyuncularından biri olan ve finalde kupayı kazandıran penaltıyı da gole çeviren Marcelinho'yu gözlerine kestiriyorlar.