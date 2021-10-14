BIST 1.417
DOLAR 9,18
EURO 10,67
ALTIN 528,92
DÜNYA

Lübnan'da protestocuların üzerine ateş açıldı: 1 kişi öldü yaralılar var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 3 kişinin öldüğü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3’e, yaralananların sayısı ise 20’ye yükseldi. Ordu göstericilere eve dağılma çağrısı yaptı sokakta silahla görülen herkese ateş açılacağı ilan edildi.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Taleplerine ret kararı geldi

Lübnan Temyiz Mahkemesinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ı "görevden alma" talebini ikinci kez reddettiği belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!
İstanbul'da yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!
İstanbul'da taksiciyle müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi! Sebebi bakın ne
İstanbul'da taksiciyle müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi! Sebebi bakın ne
Ümit Özdağ: 3 gün önce bana suikast ihbarı geldi! Hangi örgütün yapacağını biliyorum
Ümit Özdağ: 3 gün önce bana suikast ihbarı geldi! Hangi örgütün yapacağını biliyorum
Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı canlı yayında birbirine girdi! 10 yıldır gerilimin mimarlarından birisiniz
Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı canlı yayında birbirine girdi! 10 yıldır gerilimin mimarlarından birisiniz
Arda Turan'ın doğduğu Bayrampaşa'da Aslıhan Doğan'a şok! Kimse tanımadı
Arda Turan'ın doğduğu Bayrampaşa'da Aslıhan Doğan'a şok! Kimse tanımadı
İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok
İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı
Dünya Hali 14. bölüm fragmanı
Dünya Hali 14. bölüm fragmanı