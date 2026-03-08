BIST 12.793
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 394'e yaralı sayısı 1130'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Nasreddin, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 83'ü çocuk olmak üzere, 394 kişinin hayatını kaybettiğini, 1130 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

