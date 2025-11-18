Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ekonominin yeniden canlandırılması ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen hükümet vizyonu doğrultusunda ülkesinin Arap ve uluslararası çevrelerin yatırımlarına açık olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'ta düzenlenen "Beyrut 1" konferansının açılışında konuştu.

Avn, Lübnan'ın bölgedeki ekonomik ve kültürel rolünü yeniden kazanması gerektiğini belirterek ülkeye yatırım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın fiilen bir reform sürecine girdiğini kaydederek "Şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran temel yasaları onayladık. Devlet kurumlarını sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek için ciddi adımlar attık." dedi.

Avn, ekonominin yeniden canlandırılması ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen hükümet vizyonu doğrultusunda ülkesinin Arap ve uluslararası çevrelere açık olduğunu dile getirdi.

Çeşitli sektörlerden yatırımcı ve girişimcilerin katıldığı, iki gün sürecek "Beyrut 1" etkinliği, Lübnan’ın geleceğine yönelik kalkınma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.