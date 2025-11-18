BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
HABER /  DÜNYA

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ekonominin yeniden canlandırılması ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen hükümet vizyonu doğrultusunda ülkesinin Arap ve uluslararası çevrelerin yatırımlarına açık olduğunu vurguladı.

Abone ol

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'ta düzenlenen "Beyrut 1" konferansının açılışında konuştu.

Avn, Lübnan'ın bölgedeki ekonomik ve kültürel rolünü yeniden kazanması gerektiğini belirterek ülkeye yatırım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın fiilen bir reform sürecine girdiğini kaydederek "Şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran temel yasaları onayladık. Devlet kurumlarını sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek için ciddi adımlar attık." dedi.

Avn, ekonominin yeniden canlandırılması ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen hükümet vizyonu doğrultusunda ülkesinin Arap ve uluslararası çevrelere açık olduğunu dile getirdi.

Çeşitli sektörlerden yatırımcı ve girişimcilerin katıldığı, iki gün sürecek "Beyrut 1" etkinliği, Lübnan’ın geleceğine yönelik kalkınma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: İzin vermeyeceğiz
İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt
Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama
Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi